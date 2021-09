Du "Toilet break" au "Toilet gate". Dans ce début de tournoi plutôt calme, "l'affaire Tsitsipas" continue décidément d'agiter Flushing Meadows. En cause, l'attitude de Stefanos Tsitsipas, notamment cette longue pause entre la fin du quatrième et le début du cinquième set lors du match du Grec face à Andy Murray, lundi, au premier tour. Il y a les procureurs, très critiques envers le numéro 3 mondial, à commencer par Andy Murray lui-même ou encore Alexander Zverev. Puis il y a les avocats. Comme Patrick Mouratoglou.

Murray ne décolère pas : "Il prend 20 minutes pour aller aux toilettes"

Le technicien français a volé au secours de son poulain, dont il est très proche puisque, si le coach personnel de Tsitsipas reste son père, Apostolos, Mouratoglou est régulièrement dans le box du joueur athénien, comme ce fut d'ailleurs le cas contre Murray. Sur Eurosport, il est revenu mercredi sur cette polémique.

"C'est vrai que Stefanos a pris beaucoup de temps mais il n'a pas cherché de casser le rythme", assure-t-il, pointant même, selon lui, le côté absurde de cet argument: "Dans ce cas, ça aurait été stupide, il venait juste de gagner le quatrième set. Donc c'est lui qui avait le 'momentum'. Ça aurait vraiment été idiot de faire ça dans ce but, en l'occurrence."

Patrick Mouratoglou est encore plus agacé par la rumeur qui court, selon laquelle, lors de ces fameuses pauses prolongées aux toilettes, Stefanos Tsitsipas en profiterait pour entrer en communication avec son père afin de se faire coacher en plein match de façon cachée. Alexander Zverev a à peine voilé ses accusations au sujet de leur récente demi-finale à Cincinnati , où le finaliste de Roland-Garros s'était, déjà, éclipsé longuement.

Il n'a même pas son téléphone avec lui, son téléphone était à l'hôtel

"ll est parti pendant plus de dix minutes. Et à son retour, soudainement, il change complètement de tactique, a souligné l'Allemand, mardi, en conférence de presse. Ce n'est pas que moi, tout le monde l'a vu ! Tout son plan de jeu a changé. Alors soit l'endroit où il est allé a quelque chose de magique, soit il y a eu une forme de communication."

"J'ai entendu beaucoup de choses stupides, comme le fait qu'il aurait été coaché par son père pendant ce break, poursuit l'entraîneur français. C'est ridicule. Il n'a même pas son téléphone avec lui, son téléphone était à l'hôtel. Tout ça n'a aucun sens. On ne peut pas imaginer que Stefanos fasse un truc de ce genre. Stefanos est tout sauf un tricheur et je ne peux pas accepter d'entendre ce genre de choses."

Reste à voir si tout ceci peut porter préjudice à Stefanos Tsitsipas sur le court. Patrick Mouratoglou espère que non, car il est convaincu que son protégé a les moyens d'aller loin à New York cette année. "Je l'espère, car dans les derniers tournois du Grand Chelem, il a souvent très bien joué, rappelle-t-il (même s'il a été sorti au premier tour à Wimbledon, NDLR). Deux demies, une finale... Il y a une belle compétition entre les trois, Stefanos, Medvedev et Zverev et bien sûr, le roi Novak. Tout ça crée beaucoup de suspense et ça rend ce tournoi extrêmement excitant."

Di Pasquale: "A la place de Murray, j’aurais été aussi très énervé"

