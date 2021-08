Une légende du tennis mondial en remplace une autre. Blessé, Stan Wawrinka ne pourra pas prendre part à l'US Open dans trois semaines. Le tournoi new-yorkais a annoncé son forfait à cause de cette rééducation qui après l'opération subie par le Suisse au pied en juin dernier. Pour le remplacer, un autre ancien vainqueur en Grand Chelem s'immisce dans le tableau hommes : Andy Murray. L'Ecossais, premier suppléant au moment de l'annonce des participants (104e mondial alors) s'évite ainsi une éventuelle case qualifications ou une invitation pour participer au tournoi.

Battu au deuxième tour à Flushing Meadows en 2018 et 2020, absent en 2017 et 2019, l'ancien numéro un mondial va tenter de retrouver les sensations du dernier Wimbledon, où il avait fait preuve d'un niveau de jeu intéressant avant d'être expédié au troisième tour par Denis Shapovalov. Murray avait alors laissé planer le doute sur son état physique et son envie de continuer dans l'immédiat. Il s'était d'ailleurs retiré au dernier moment du tournoi de simples des JO, dont il était double tenant du titre, pour se focaliser sur le tournoi doubles (défaite en quart de finale).

Touché au quadriceps, Andy Murray semble finalement suffisamment en forme pour prendre part aux festivités de l'US Open à partir du 30 août prochain. "Mon équipe pense que cela devrait aller pour jouer l'US Open à en juger par mes sensations durant les matches ici, avait-il réagi juste après son élimination à Tokyo. Je sais que ce n'est pas aussi physique en doubles, mais il y a tout de même des moments qui requièrent de l'explosivité et ma jambe allait bien."

