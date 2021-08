Tennis

US Open - Tweener, lob, défense-réflexe : Le top 5 de lundi

US OPEN 2021 - Le tournoi new-yorkais est lancé et les premiers coups de raquette ont ravi les fans. Nick Kyrgios et son joli tweener figure en tête de notre top 5 du jour mais d'autres points valent le coup comme la défense réflexe de Dimitrov ou le lob de Tsitsipas. Régalez-vous !

00:01:53, il y a 6 minutes