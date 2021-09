Tennis

Vidéo, US Open - Daniil Medvedev a lâché son premier set de la quinzaine mais passe en demie : le résumé de sa victoire

US OPEN 2021 – Daniil Medvedev a enfin été titillé. Après avoir survolé ses quatre premiers matches, il a enfin perdu un set face au surprenant qualifié Botic van de Zandschulp, et il a donc dû s’employer pour maîtrisée finalement le Néerlandais en 4 sets (6-3, 6-0, 4-6, 7-5) et rejoindre le dernier carré pour la 3e année consécutive. Voici les meilleurs moments de sa victoire en vidéo.

00:02:56, il y a 30 minutes