Vidéo, US Open : Toujours aussi serein, Daniil Medvedev a terrassé Daniel Evans pour filer en quart

US OPEN 2021 - Daniil Medvedev continue son sans-faute. Le Russe, finaliste en 2019, numéro 2 mondial et plus grand adversaire annoncé de Novak Djokovic, s’est qualifié facilement en quart de finale, démontrant encore tout son talent pour écarter Daniel Evans (6-3, 6-4, 6-3), sans avoir concédé le moindre set. Les meilleurs moments de sa victoire sont à revoir en vidéo.

00:02:55, il y a 21 minutes