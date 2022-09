Tennis

US Open 2022 - Alcaraz et Cilic ont électrisé NY jusqu'à 2h30 du matin : les temps forts d'une joute spectaculaire

US OPEN - Carlos Alcaraz s'est qualifié pour les quarts de finale de Flushing Meadows en battant en cinq sets et 4h de jeu Marin Cilic (17e), vainqueur de l'épreuve en 2014, en pleine nuit de lundi à mardi à New York (6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3). Voici en images les temps d'un match qui électrisé le tournoi américain jusqu'à près de 2h30 du matin.

00:03:14, il y a une heure