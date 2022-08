Tennis

Bublik - Gaston : Les temps forts

US OPEN - Pour son premier US Open, Hugo Gaston, 72e mondial, a été nettement dominé lundi au premier tour par le Kazakh Alexander Bublik (47e) qui s'est imposé 6-4, 6-4, 6-4. Revivez les meilleurs moments de US Open à travers les résumés des matchs en vidéo.

00:03:06, il y a une heure