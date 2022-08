Tennis

Andy Murray ovationné après son succès face à Cerundolo au 1er tour : "J’adore jouer dans ce genre d’atmosphère"

US OPEN - Andy Murray a remporté le Grand Chelem new-yorkais en 2012. Dix ans plus tard, c’est avec moins d’ambition qu’il se présente à Flushing Meadows, mais, lundi, l’expérimenté joueur britannique (35 ans) a nettement dominé Francisco Cerundolo, au 1er tour. Vainqueur 7-5, 6-3, 6-3, il se remémore de grands souvenirs sur le court et remercie le public pour son soutien. Son interview, en vidéo.

00:02:26, il y a 18 minutes