Maternité et sport de haut niveau, c'est malheureusement un sujet resté trop longtemps tabou, surtout dans le tennis. Pourtant dans le monde de la petite balle jaune, elles sont de plus en nombreuses à sauter le pas et mettre leur carrière "entre parenthèse" pour connaître le grand bonheur. Dans ce second volet de Legends' Voice, Kim Clijsters revient sur cette tranche de vie et met en lumière le courage et toute la détermination des "mamans-tenniswomen".

"Ce que Serena a dit dans son article de Vogue a trouvé un écho chez beaucoup de femmes. Choisir de fonder une famille en tant qu'athlète professionnel ou décider quand prendre sa retraite, ce n'est pas la même chose pour les femmes ou les hommes. C'est juste un fait. J'ai vu qu'elle a reçu des commentaires à ce sujet parce qu'elle a dit que si elle était un homme, elle aurait peut-être pu avoir une carrière comme Tom Brady ou quelque chose comme ça, mais je pense que les gens qui l'ont pris de manière négative ne réalisent pas ce que ça fait d'avoir un bébé quand on est une femme. Si elle n'avait pas ressenti le désir d'avoir une famille, elle aurait encore joué ces deux ans ou un an et demi où elle était hors de forme. Les faits sont là, la comparaison aussi. Mon corps a changé après deux, trois enfants, c'est juste un fait. Roger Federer qui devient père, c'est différent d'une femme comme Serena qui devient mère. C'est juste un fait, encore un.

Les gens me demandent souvent ce qu'il faut pour gagner un Grand Chelem quand on est une maman sur le circuit. Je pense que maintenant que je suis plus âgée, quand j'y pense et comment j'ai gagné trois Majeurs après avoir eu ma fille Jada, cela revient à prendre les choses comme elles viennent.

Kim célèbre son sacre à l'US Open avec sa fille Jada. Crédit: Eurosport

En tant que joueurs et joueuses de tennis, on essaie de planifier ou de programmer nos objectifs. Quand vous devenez mère (et j'ai perdu mon père peu de temps après), c'est un changement tellement important dans votre vie. Cela aura un impact sur la façon dont vous êtes sur le terrain. Être mère, être épouse, communiquer avec son équipe, avec son entraîneur, avec son mari, avec sa nounou : il est devenu tellement important de vivre l'instant présent. J'ai toujours été une athlète très disciplinée. Si j'avais un programme pour la semaine, que Jada était debout toute la nuit et que je ne pouvais pas nager le jeudi matin parce que j'avais été debout toute la nuit ou peu importe, je me sentais tellement coupable à la fin de la semaine d'avoir manqué cet entraînement… J'ai dû apprendre à laisser ces choses de côté et à vivre le moment présent, à le prendre comme il vient.

On voit maintenant tant de femmes jouer sur le circuit en tant que mères. Il y a ma compatriote belge Yanina Wickmayer, Taylor Townsend, Tatjana Maria, Victoria Azarenka, Serena… il y en a tellement et c'est vraiment agréable à voir. La seule chose que je souhaite, ou espère, c'est qu'elles profitent au maximum de leurs premiers mois et qu'elles ne s'inquiètent pas 'd'essayer de revenir le plus vite possible'.

Un somptueux conte de fée pour Tatjana Maria qui est arrivée jusqu'en demi-finales de Wimbledon 2022... Crédit: Eurosport

Pour moi, il était si important de communiquer, de trouver un équilibre émotionnel en tant que mère et en tant qu'athlète. Parce que si la partie athlète me dépassait, j'avais l'impression de ne pas être la mère que je voulais être. A l'inverse, si la partie maternelle prenait le dessus, ce qui était quand même ma priorité, alors je ne pouvais pas être l'athlète que je voulais être. C'est donc cette bataille constante où vous vous êtes sans arrêt en mouvement, que vous allez de l'avant ou vers l'arrière. Il faut avoir une équipe très compréhensive qui se rend compte de notre nouvel équilibre, comment on va s'y prendre et comment on va en tirer le meilleur parti. Parfois, on doit annuler les entraînements parce qu'on est trop épuisée, on est fatiguée. Je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est d'écouter encore plus mon intuition.

Quand j'ai gagné l'US Open en 2009, je n'allais même pas sur les courts de tennis pendant mes jours de repos. Je suis resté à Central Park. J'ai fait un tour, j'ai fait des exercices de jeu de jambes, j'ai fait des exercices pour mon épaule, j'ai fait de petites choses dans le parc et c'était à peu près tout. Je ne suis même pas allée jouer parce que c'était tellement intense et fou en permanence… Être à ce stade de la compétition en tant que mère, avec toutes les caméras autour, c'était tout simplement trop et je ne voulais pas avoir à m'en occuper. Ce n'était pas normal de prendre un jour de repos après chaque match. Mais cela me semblait juste parce que j'avais besoin de rester fraîche dans ma tête et ça a marché. Chaque fois que je sortais du terrain, j'avais tellement faim, j'étais tellement excitée d'être là.

Vous devez donc comprendre que mon histoire est différente de celle de Tatjana Maria, de celle de Taylor, Yanina, Serena et Vika. Aucune de nos histoires n'est la même. Il faut que chacun trouve ce qui fonctionne pour elle et où on peut trouver la paix car c'est très, très difficile de gérer les deux.

Les choses n'ont pas nécessairement été faciles pour les mères qui participent au circuit WTA. C'était l'une des premières choses que j'ai senties comme injustes. Sur le circuit ATP, quand je voyageais avec Lleyton Hewitt, ils avaient une garderie à chaque tournoi. Les épouses des joueurs pouvaient déposer leurs enfants et aller regarder les matchs ou quoi que ce soit, ce qui est tout à fait acceptable. Mais à part les tournois du Grand Chelem et les épreuves mixtes, nous n'avions pas cela dans les tournois WTA.

J'ai eu la chance d'avoir la capacité financière d'amener quelqu'un avec nous au cas où mon mari Brian et moi voulions sortir dîner ou si je voulais faire une promenade avec lui en tête-à-tête sans notre fille. Si je voulais qu'il me regarde jouer pour être soutenue, il pouvait le faire. Mais il y a beaucoup de joueuses qui ne peuvent pas faire ça. Je pense vraiment qu'il y a encore un énorme chemin à parcourir si nous voulons soutenir ça, si nous voulons que nos athlètes jouent plus longtemps. Il faut les aider dans ce sens.

Après être revenue pour la deuxième fois sur le circuit professionnel en 2020, j'ai annoncé en début d'année que je raccrochais définitivement mes raquettes. Il y a beaucoup de choses que j'ai retenues de ma dernière tentative de revenir sur le circuit, à la fois bonnes et mauvaises. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que les choses sur lesquelles je comptais en tant que joueuse de tennis dans le passé ont complètement disparu cette fois-ci. Je n'ai jamais été une joueuse qui devait jouer quatre ou cinq tournois d'affilée. Je me suis dit qu'une fois que j'y étais, si je m'entraînais bien, si je jouais de bons sets ou de bons matchs, je pourrais très facilement faire la transition sur le court. Il y a eu des choses qui se sont bien passées, mais ayant été absente pendant autant de temps, pendant plus de sept ans, j'ai senti que je devais aller jouer cinq, six semaines de suite pour me mettre dans ce rythme. C'est là que cet équilibre entre le fait d'être à la maison avec ma famille et l'idée de genre 'hé, ça ne me dérangerait pas de jouer 10 à 12 tournois par an', je me suis dit que j'en pouvais plus… J'avais l'impression d'avoir atteint un niveau décent et malheureusement, le moment où j'ai senti que j'étais proche de mon meilleur niveau, c'était à Indian Wells en 2020. J'avais fait un très bon entraînement contre Kiki Bertens, puis nous avons appris que le tournoi avait été annulé en raison de la pandémie.

Kim Clijsters lors de son passage à l'US Open 2020. Crédit: Eurosport

C'est malheureux, mais je n'ai aucun sentiment négatif à cet égard parce que c'était à nouveau une expérience tellement amusante, avec des hauts et des bas. Mais en tant que mère, pouvoir relever des défis en dehors de sa vie de famille est quelque chose que je ne changerai pour rien au monde. Parfois, j'épie ma buanderie parce que j'ai l'impression que le linge s'accumule et je me dis, d'accord, je dois m'assurer que d'ici vendredi, tout est propre ici. C'est donc ce genre de défi que vous vous lancez et que essayez de rendre au moins amusant.

Ça a vraiment été une belle aventure et je suis tellement excitée parce qu'en tant que femmes, dans notre sport, et tout simplement en général, nous avons une plateforme tellement incroyable pour faire reconnaître des combats et avoir davantage de diversité culturelle dans notre sport.

Je me sens tellement chanceuse d'être tombée amoureuse de ce sport quand j'avais cinq ans et je l'aime toujours autant. J'aime toujours jouer au tennis et ce n'est pas nécessaire que ce soit sur un Court central, ça peut très bien être sur un court ouvert à tout le monde. C'est toujours amusant d'en faire partie. J'ai hâte d'aller à cet US Open et de voir le tournoi, de voir comment Emma Raducanu et Serena s'en sortiront. C'est une période tellement excitante à chaque fois et je me sens très chanceuse de faire partie de ce sport et j'espère que nous pourrons aider à le rendre meilleur."

