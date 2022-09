Tennis

US Open 2022 - Sabalenka se défait encore de Collins : Les temps forts de leur huitième de finale

US OPEN - Aryna Sabalenka, 6e mondiale et demi-finaliste de l'épreuve l'an passé, sera au rendez-vous des quarts de finale. Comme en 2018 au 1er tour du Majeur new-yorkais et l'an passé au 3e, la Bélarusse a confirmé sa domination sur Danielle Collins, avec ce quatrième succès en autant de confrontations. Voici en images les temps de sa victoire en trois sets lundi à New York.

