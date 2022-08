Tennis

US Open 2022 - De Minaur n'a pas tremblé face à Garin : les temps forts de sa qualification au 3e tour

US OPEN 2022 - Quart-de-finaliste à New York en 2020, Alex de Minaur a repris le chemin du 3e tour en dominant le Chilien Cristian Garin sur le court n°5 en quatre sets et 2h35 de jeu (6-3, 6-0, 4-6, 6-2), dont voici les temps forts en vidéo. L'Australien, 20e mondial, affrontera l'Espagnol Pablo Carreno Busta pour une place en seconde semaine.

00:03:08, il y a une heure