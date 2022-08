Ad

Ces deux invitations, proposées par le DTN Nicolas Escudé et le président de la Fédération Française de tennis Gilles Moretton, ont été délivrées dans le cadre d’un accord de réciprocité qui lie la FFT et la fédération américaine de tennis (USTA), prévoyant un échange de wild-cards entre Roland-Garros et l’US Open. A noter que Sarah Iliev, 15 ans et 150e au classement ITF juniors, a obtenu une invitation pour le tournoi juniors.

Cette wild-card, c’est un petit coup de main pour Ugo Humbert pour qu’il réintègre très vite le top 100

"La wild-card pour Harmony est logique. On l’a vue bien jouer à Wimbledon, elle est actuellement dans une bonne dynamique et aux portes du top 100. Cela vient récompenser son parcours, son investissement dans sa carrière et tout le travail qu’elle a accompli jusqu’ici, a souligné Nicolas Escudé dans un communiqué de la FFT. Ugo avait besoin d’enchaîner les matchs et les victoires pour gagner en confiance et c’est ce qu’il vient de faire sur le circuit secondaire avec ses deux demi-finales. Cette wild-card, c’est un petit coup de main pour qu’il réintègre très vite le top 100 et reprenne sa marche en avant."

