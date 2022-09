Tennis

Iga Swiatek reçoit 2,6 millions de dollars pour avoir gagné l'US Open : "Je suis contente que ce ne soit pas en liquide"

US OPEN - 2,6 millions de dollars. Voici la somme qu'Iga Swiatek reçoit en tant que lauréat du Majeur new-yorkais. La Polonaise de 21 ans a fait de l'humour, au moment de bénéficier de cette prime, ce samedi, à l'issue de sa victoire en finale face à Ons Jabeur. Quelques instants plus tard, Swiatek a été surprise par les confettis projetés en son honneur. D'où une séquence d'autant plus comique...

