Karen Khachanov au public après sa qualification en demi-finale : "Maintenant vous me donnez de l'amour, j'apprécie"

US OPEN - Mardi soir, Karen Khachanov s'est qualifié pour les demi-finales de Flushing Meadows aux dépens de Nick Kyrgios, bien plus supporté à New York que le Russe. Au micro de Brad Gilbert à l'issue de la rencontre, la tête de série n°27 n'a pas manqué de saluer quand même ce public, comme a pu le faire Daniil Medvedev beaucoup plus chahuté en 2019 quand il avait atteint la finale.

00:02:19, il y a une heure