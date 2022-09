Tennis

US Open 2e tour - le résumé de la victoire d'Aleksandra Krunic contre Barbora Krejcikova

US OPEN - Sur le dépeuplé court n°11, Aleksandra Krunic a créé la surprise en éliminant au 2e tour à Flushing Meadows l'ancienne lauréate de Roland-Garros Barbora Krejcikova [23] en trois sets (2-6, 6-4, 6-2), jeudi. Plus précise et puissante après la perte de la première manche, la Serbe a trouvé la clef pour contrer la Tchèque. L'US Open est à suivre en intégralité sur Eurosport.

00:03:13, il y a une heure