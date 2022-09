Tennis

US Open 2022 - Le résumé vidéo de la victoire de Nick Kyrgios face à JJ Wolf au 3e tour

US OPEN 2022 - Nick Kyrgios a nettement dominé JJ Wolf, vendredi à New York : 6-4, 6-2, 6-3. Le fantasque australien - qui se revendique de plus en plus concentré et tend à le prouver - s'est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale, durant lesquels il affrontera Daniil Medvedev. Kyrgios a réalisé de superbes coups, démontrant qu'il pouvait faire le show même en version "sérieux". Résumé vidéo.

00:03:03, il y a 23 minutes