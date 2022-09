Tennis

Le passing en demi-volée de revers de Nick Kyrgios en vidéo, face à JJ Wolf au 3e tour de l'US Open

US OPEN 2022 - Il l'a célébré de manière spectaculaire, et on comprend pourquoi. Nick Kyrgios a signé un passing fantastique, vendredi lors de son succès au 3e tour face à JJ Wolf. Le public du Louis Armstrong a apprécié ce point remporté par l'Australien en début de deuxième set. Voici ce coup gagnant, en demi-volée de revers, en vidéo. L'US Open est à suivre sur Eurosport (29 août-11 septembre).

00:00:56, il y a 42 minutes