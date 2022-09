Tennis

Les soeurs Williams coincent dès leur entrée

US OPEN - Un petit tour et puis s'en vont. Serena et Venus Williams espéraient vivre une dernière grande aventure ensemble en double, mais elles ont plié dès le premier tour jeudi, battues 7-6 (7/5), 6-4 par la paire tchèque Lucie Hradecka/Linda Nsokova. Regardez les temps forts de US Open du match Williams/WIllimas - Hradecka/Noskova. Toute l'actualité du tennis sur Eurosport.

00:03:12, il y a 19 minutes