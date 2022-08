Il est l'absent le plus présent. Pas physiquement, mais dans les discussions. Une fois que le tournoi sera lancé, le sport prendra toute sa place mais en attendant lundi, la non-participation de Novak Djokovic à l'US Open est un sujet central. Si New York s'est épargné l'imbroglio sanito-politico-judiciaire de Melbourne en janvier, les choses s'étant déroulées cette fois dans le calme, le résultat est le même : le tournoi masculin est privé d'un de ses principaux acteurs.

Il y a un an moins deux semaines, Daniil Medvedev vivait le moment le plus fort de sa carrière en remportant l'US Open. Dans cette page de gloire, il est étroitement associé à Novak Djokovic, sa victime en finale, qui briguait de son côté un chapitre de légende avec le Grand Chelem. Pour une fois, c'est le Serbe qui était tombé sur un briseur de rêve, rôle qu'il affectionne tant.

Medvedev à Djokovic : "Désolé Novak, pour moi, c'est toi le plus grand"

Ça dépasse le tennis

Cette année, le Russe et le Serbe n'auront pas beaucoup eu l'occasion de se croiser en Grand Chelem. Roland-Garros restera leur seul Majeur commun de la saison. En Australie, pas de Djoko. A Wimbledon, pas de Medvedev. Cette fois, à New York, c'est à nouveau "Nole" qui est resté à la maison, faute de vaccination. "Je ne vais pas parler pour lui, mais j'aurais aimé que Novak soit là", a confié le numéro un mondial vendredi devant la presse.

"C'est un tel champion..., a poursuivi le Moscovite à propos de Djokovic. On a vu à Wimbledon qu'il n'avait pas besoin de jouer beaucoup de tournois pour être performant. Il est venu et il a gagné. Et sa rivalité avec Rafa, j'ai l'impression qu'elle monte en pression. 22 Grands Chelems à 21, ces chiffres sont une blague... C'est dommage qu'il ne soit pas là, cela aurait été bon pour le tennis. Mais ça dépasse le tennis et c'est une décision du gouvernement américain, donc cela ne se discute pas."

Même si le Serbe n'est pas aussi incontournable à Flushing Meadows qu'il peut l'être à Wimbledon et plus encore à Melbourne (il ne compte "que" trois titres aux Etats-Unis, malgré la bagatelle de neuf finales), Djokovic aurait naturellement été l'un des principaux candidats au sacre et même sans doute le grand favori. Aux antipodes, c'est Rafael Nadal, vainqueur de Daniil Medvedev en finale, qui avait été le principal bénéficiaire de son absence. Bis repetita à Big Apple ?

Le monde du tennis continue d'avancer

Invité à commenter le forfait contraint et forcé de son grand rival, l'Espagnol a tenu un discours proche de celui qu'il avait eu en Australie. Le suspense en moins. "D'une certaine manière, on sait que Novak n'allait pas jouer pendant un moment si les règles ne changeaient pas", a-t-il rappelé. Il n'a pas tort. Les Etats-Unis refusent depuis longtemps l'entrée sur leur territoire aux ressortissants étrangers qui ne sont pas en règle avec la vaccination contre le Covid-19. Dès lors, les chances de Djokovic, qui avait déjà dû faire une croix sur tous les Masters 1000 disputés sur le sol américain (Indian Wells et Miami au printemps, Cincinnati cet été), étaient nulles.

"C'est toujours dommage quand les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas disputer un tournoi à cause d'une blessure ou d'autre chose, estime le recordman des victoires en Grand Chelem (22 titres). Un des meilleurs joueurs de l'histoire absent du tableau d'un Grand Chelem, c'est un gros manque. C'est dur pour les fans, pour le tournoi et, selon moi, pour les joueurs aussi car on veut tous que les meilleurs soient là. C'est une triste nouvelle."

Pour autant, Rafael Nadal, comme il l'avait dit à propos de l'Open d'Australie, est convaincu qu'un Grand Chelem et, plus globalement, le tennis, sont plus grands que n'importe lequel de ses protagonistes. "Moi aussi, j'ai raté beaucoup de tournois importants dans ma carrière à cause des blessures, a-t-il rappelé. Je n'étais pas là l'an dernier ni l'année précédente. Mais le tournoi continue. Le monde du tennis continue d'avancer. Le tennis ne s'arrêtera pas avec Novak, Roger ou moi." Les absents ont donc toujours tort même si Nadal se dit "désolé pour Novak."

