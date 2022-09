Tennis

US Open 2022 - Pliskova renversante face à Bencic : Les temps forts de sa victoire au 3e tour

US OPEN 2022 - Quart-de-finaliste l'an passé, Karolina Pliskova a fait un pas de plus vers ce stade de la compétition en dominant Belinda Bencic en trois manches très serrées samedi au 3e tour, dont voici les temps forts en images. Sur le Grandstand, la Tchèque finaliste à New York en 2016, a mis 2h30 pour parvenir à ses fins et retrouver Victoria Azarenka pour une place en quart de finale.

00:03:13, il y a une heure