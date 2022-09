Tennis

Plus forte que la pluie et Kvitova, Pegula rejoint les quarts : le résumé en vidéo

US OPEN - Jessica Pegula n'a laissé aucun espoir à Petra Kvitova. Devant son public, l'Américaine a balayé la double vainqueure de Wimbledon en 1h13 et deux sets 6-3 6-2. Menée avant l'interruption de la rencontre par la pluie, Pegula a inversé la tendance et a fait craquer la Tchèque. Son succès lui ouvre les portes des quarts à Flushing Meadows pour la première fois de sa carrière.

