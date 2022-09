Tennis

US Open - Sabalenka - Burel - Les temps forts du match

US OPEN 2022 - Clara Burel n'a pas existé face à Aryna Sabalenka, qui l'a balayée 6-0, 6-2 en 1h08. Beaucoup plus puissante sur toutes ses frappes, la Bélarusse n'a laissé aucune chance à la Française qui n'a pas remporté le moindre jeu sur son service. Regardez les temps forts de US Open du match Sabalenka - Burel. Toute l'actualité du tennis sur Eurosport.

00:03:03, il y a une heure