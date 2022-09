Tennis

US OPEN - Malgré le réveil de Pliskova, Sabalenka retrouve les demies : Les temps forts

US OPEN - Aryna Sabalenka a évité le piège Karolina Pliskova dans ce quart de finale à New York. L'agressivité de la Bielorusse lui a permis de remporter facilement le premier set. Le deuxième set est beaucoup plus accroché avec une Tchèque plus solide. La 6e mondiale l'emporte en deux sets (6-1, 7-6). Comme l'an dernier, Sabalenka atteint les demis finale. Revivez les meilleurs moments du match.

00:03:13, il y a 2 heures