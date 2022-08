Tennis

Serena Williams et l'US Open : les chiffres qui laisseront une trace indélébile de la Queen à New York

Serena Williams et l'US Open, c'est une histoire qui dure depuis plus de 20 ans. 20 ans de succès, de déceptions, d'euphorie, de déboires. Des histoires comme New York sait les créer et les raconter. Voici en quelques statistiques, rassemblées par notre partenaire Jeu, Set & Maths, pourquoi l'Américaine, sextuple lauréate à New York, restera une championne à part dans ce tournoi du Grand Chelem.

00:03:11, il y a une heure