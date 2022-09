Tennis

Swiatek - Stephens - Les temps forts du match - US Open

US OPEN - La numéro 1 mondiale Iga Swiatek semble avoir retrouvé l'efficacité qui lui a permis d'aligner 37 victoires et six titres d'affilée au premier semestre: elle a étouffé jeudi au 2e tour de l'US Open l'Américaine Sloane Stephens (51e et lauréate en 2017) 6-3, 6-2 en 1h15.

00:03:13, il y a 2 heures