Elle est éclipsée de notre point de vue français par la quinzaine incroyable que Caroline Garcia est en train de réaliser , et les espoirs suscités de voir une tricolore remporter un Majeur pour la première fois depuis 2015. Mais loin de la Lyonnaise, dans l'autre partie du tableau féminin de cet US Open 2022, l'ogresse Iga Swiatek est toujours là.

c'est calme. Trop calme." On en oublierait presque que la N.1 mondiale, Sans faire trop de vagues et sans susciter autant d'émotions que Serena Williams en début de tournoi , la Polonaise s'est hissée aisément parmi les huit dernières joueuses en lice, avec presque une forme de discrétion. Comme dirait l'autre, "." On en oublierait presque que la N.1 mondiale, lauréate de Roland-Garros cette année et auréolée de ses six titres en 2022, n'a concédé qu'un seul petit set pour en arriver là et qu'elle a passé seulement 6h43 sur les courts, soit à peine plus d'une heure et demie en moyenne par match.

Un niveau de jeu fluctuant… mais suffisant

Je suis contente de ne pas avoir abandonné. C'est satisfaisant", a sobrement lâché la Polonaise en conférence de presse, sans s'éparpiller en amont de ce qui sera pourtant son premier quart de finale en carrière à Flushing Meadows. Le dernier en date l'a bousculée, c'est vrai. Swiatek a été mise en difficulté par l'Allemande Niemeier en huitième de finale (2-6, 6-4, 6-0), qui a été la première à lui prendre un set dans ce tournoi et qui a payé cet affront d'un violent "bagel" (un set ponctué d'un 6-0) dans la dernière manche. "", a sobrement lâché la Polonaise en conférence de presse, sans s'éparpiller en amont de ce qui sera pourtant son premier quart de finale en carrière à Flushing Meadows.

La Polonaise le sait, elle ne joue pas son meilleur tennis. Manque de rythme, de régularité dans les sets, de fiabilité en première balle, et accumulation anormale de fautes directes sont autant de facteurs que l'on ne retrouvait pas chez la Swiatek ultra-dominante du printemps. Mais pour l'instant, ça suffit. Et quand jouer loin de son maximum permet d'accéder sans trop de frayeur en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem, ce n'est pas anodin non plus.

Une bulle après une frayeur : comment Swiatek a renversé Niemeier

Je me sens plus confiante à chaque match, mais je ne veux pas non plus me mettre d'attentes trop élevées car je sais que tout peut arriver, à n'importe quel moment, a tempéré la joueuse de 21 ans, comme accusant encore le coup d'un dernier Wimbledon raté et Je ne veux pas trop y réfléchir." , a tempéré la joueuse de 21 ans, comme accusant encore le coup d'un dernier Wimbledon raté et gâché par la fin de sa folle série de 37 victoires d'affilée ."

J'ai joué trop de matches cette saison pour être vraiment exaltée par un quart de finale ici

Et pour ne pas y penser, la native de Varsovie, qui sera la première Polonaise de l'histoire en quart de finale de l'US Open, se détache de ses performances, se donne une image flegmatique, comme si elle n'était pas atteinte par les événements. "J'ai joué trop de matches cette saison pour être vraiment exaltée par un quart de finale ici pour être honnête, a-t-elle par exemple avoué sans détour face à des journalistes américains désabusés. Mais je suis contente d'avoir déjà réalisé ma meilleure performance ici, et je vais pousser pour aller chercher encore plus."

Il faudra pour cela passer par une victoire contre la N.8 mondiale Jessica Pegula dans la nuit de mercredi à jeudi (1h00). L'Américaine, qui jouera à domicile et qui sera poussée par tout le court Arthur-Ashe, a déjà croisé le fer à deux reprises avec Swiatek cette saison, pour deux défaites sèches (6-2, 7-5 à Miami, 6-2, 6-3 à Roland-Garros). Elle devra bien compter sur tout le soutien possible pour ne pas trembler, car loin de trop de lumière médiatique et de la pression qui va avec, Iga Swiatek dégage une forme de force tranquille assez déroutante. Et qui peut aller très loin en deuxième semaine.

