Pas le moindre break concédé – malgré 7 balles de break à négocier –, 21 aces, 35 coups gagnants et bien évidemment quelques sacrés coups de patte dont il a le secret : Nick Kyrgios a réalisé un match plein, dans la nuit de vendredi à samedi, pour se jouer en trois sets de Jeffrey John Wolf (6-4, 6-2, 6-3 en 1h54) et se qualifier ainsi pour la première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale de l'US Open.

L'Américain a peut-être un look bien à lui et un classement encore assez loin des meilleurs (87e), il n'en a pas moins une sacrée fougue sur le terrain, qu'il fallait savoir contenir. Kyrgios l'a fait à la perfection, se montrant beaucoup plus serein et dominateur qu'il ne l'avait été au tour précédent face à Benjamin Bonzi. L'Australien, finaliste de Wimbledon, est chaud bouillant au moment d'aborder la deuxième semaine du Grand Chelem new-yorkais. Et ça tombe bien car il pourrait s'y voir proposer un défi XXL face au tenant du titre, Daniil Medvedev.

