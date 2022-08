Tennis

Trop lourdes ou trop fines ? Corretja compare les balles messieurs et dames utilisées à l'US Open

US OPEN - Iga Swiatek et Paula Badosa s'en sont plaint : les balles utilisées pour le tounoi féminin ne sont pas les mêmes que les hommes à New York. Un scandale pour certaines joueuses qui dénoncent un traitement de faveur pour les messieurs. Alex Corretja, envoyé spécial pour Eurosport, a testé les deux types de balles pour comprendre d'où vient le malaise.

00:02:10, il y a 16 minutes