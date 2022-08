Emma Raducanu - Alizé Cornet

1er tour - Simple dames

Mauvaise pioche pour Alizé Cornet, qui hérite d'entrée de la tenante du titre. Mais pas sûr qu'Emma Raducanu ait réalisé une affaire en or non plus. La Britannique, qui a vécu une année pour le moins chaotique depuis son conte de fées new-yorkais voilà un an, ne pouvait pas beaucoup plus mal tomber. Elle aura tout intérêt à ne pas démarrer son US Open en mode diesel.

Quart de finaliste à Melbourne et présente en huitièmes à Wimbledon, Cornet signe la meilleure saison de sa carrière en Grand Chelem. Surtout, la Française est une "matcheuse" dont la réputation de coupeuse de têtes dans les grands tournois n'est plus à démontrer. Pas plus tard qu'à Wimbledon, c'est elle qui avait mis fin à la folle série de victoires d'Iga Swiatek . Que Raducanu soit sur ses gardes, donc...

Serena Williams - Danka Kovinic

1er tour - Simple dames

Peu importe le tirage et l'affiche, le premier match de Serena Williams dans cet US Open 2022 est de ceux qu'il ne faudra pas rater. Tout simplement parce qu'il pourrait bien être le tout dernier de la phénoménale carrière de la championne américaine. On n'imagine pas autre chose qu'une programmation sur le court Arthur-Ashe, et en session nocturne. L'atmosphère promet d'être dantesque. Depuis que Serena a annoncé que cet US Open pourrait marquer le terminus de sa vie de championne, les places se sont arrachées. Tout New York veut assister au match de la reine Williams. Aux matches, peut-être. Mais celui-ci, déjà.

Si elle a évité de tirer une tête de série, Serena n'aura pourtant pas forcément la vie facile face à Danka Kovinic, qui a atteint le troisième tour à l'Open d'Australie (avec une victoire contre Emma Raducanu) puis à Roland-Garros, où elle n'a été stoppée que par la future gagnante du tournoi, Iga Swiatek. Williams, elle, n'a gagné qu'un petit match depuis son retour à la compétition cet été. Mais le contexte pourrait peser de tout son poids. La charge émotionnelle sera colossale pour Serena, sauf que la situation sera peut-être plus délicate encore à gérer pour son adversaire.

Pablo Carreño Busta - Dominic Thiem

1er tour - Simple messieurs

Sur le papier, une affiche qui a de la gueule. Dominic Thiem, vainqueur de l'édition 2020, face à Pablo Carreño Busta, demi-finaliste cette même année. C'était il y a deux ans mais, pour Thiem au moins, cela semble appartenir à une autre époque. Depuis, l'Autrichien a vu sa carrière dérailler, en grande partie à cause d'une sérieuse blessure au poignet. Revenu sur les courts en mars dernier, il galère, et c'est peu de le dire, même s'il a retrouvé quelques petites couleurs dernièrement. Mais il repartait de si loin...

Bref, il serait logique que Pablo Carreño Busta s'avère un client beaucoup trop solide pour l'ancien numéro 2 mondial, d'autant que l'Espagnol vient de décrocher le plus grand titre de sa carrière lors du Masters 1000 de Montréal. Mais ne serait-ce que pour le clinquant de l'affiche, et par respect pour l'ancien lauréat qu'est Dominic Thiem, il était difficile de ne pas citer ce match. En espérant qu'il y en ait vraiment un...

Félix Auger-Aliassime - Jack Draper

2e tour - Simple messieurs

Mine de rien, c'est sa place dans le Top 10 que joue Félix Auger-Aliassime dans cette quinzaine new-yorkaise. Le Canadien avait décroché sa première demi-finale majeure à Flushing Meadows l'année dernière. On le pensait prêt à se rapprocher encore des sommets en 2022 mais, en dépit d'une saison très solide (il est 6e à la Race), il nous laisse un tout petit peu sur notre faim. Faute de saisir sa chance à Melbourne contre Medvedev puis face à Nadal à Roland-Garros, il a peut-être raté quelque chose de grand.

A Wimbledon, il a connu un sérieux coup d'arrêt en butant sur Maxime Cressy dès le premier tour. Cette fois, il débutera contre un qualifié. Mais si tout se passe bien, attention à son deuxième adversaire, qui sera Emil Ruusuvuori ou Jack Draper. Le Finlandais avait failli l'éliminer d'entrée en Australie au mois de janvier. Le second est le jeune Britannique qui monte. Quart de finaliste à Montréal, où il a notamment battu Stefanos Tsitsipas, Draper avait également épinglé Taylor Fritz au Queens. Il aime les gros. Auger-Aliassime en est un désormais. Même s'il doit encore parfois le prouver.

Tommy Paul - Sebastian Korda

2e tour - Simple messieurs

Le tennis masculin américain va mieux. Beaucoup mieux, même. Il n'est peut-être pas encore prêt à rejouer les premiers rôles et encore moins à faire la loi et il est probable que New York "fête" l'an prochain les vingt ans de la dernière victoire d'un représentant de l'Oncle Sam en Grand Chelem chez les hommes (Andy Roddick, US Open 2003). Mais tout de même, ça frémit. Derrière le nouveau leader Taylor Fritz, ils sont plusieurs à frapper au portillon.

Parmi eux, Sebastian Korda et Tommy Paul. Le premier a pourtant tendance à plafonner ces derniers mois. Après avoir touché son meilleur classement au mois de mai (30e), le fils de l'ancien vainqueur de l'Open d'Australie connaît un bon coup de frein, et les blessures ne l'épargnent pas. Mais le talent est là et il a par moments frémi cet été (quart à Washington, huitième à Cincinnati). Tommy Paul, à l'inverse, est en phase ascendante. Tombeur de Carlos Alcaraz à Montréal, il aborde pour la première fois un Grand Chelem en tant que tête de série. C'est une chance. Est-ce que ce sera aussi un poids ? En tout cas, un Paul-Korda, c'est le genre de matches dont une première semaine à Flushing a besoin.

Iga Swiatek - Sloane Stephens

2e tour - Simple dames

Voilà un match qui aurait une bonne tête d'affiche de prestige en night session sur le court Arthur-Ashe... Ce serait une revanche du duel tout frais entre les deux joueuses à Cincinnati. Iga Swiatek s'était imposée en deux sets accrochés face à Sloane Stephens (6-4, 7-5). C'est à nouveau au deuxième tour que les deux jeunes femmes pourraient se retrouver. Swiatek peine à retrouver du souffle depuis la fin de sa marche triomphale du premier semestre. On l'a même vu fondre en larmes après son élimination dans l'Ohio.

Stephens, elle, demeure une énigme. On la pensait relancée pour de bon par son parcours probant à Roland-Garros, où elle ne s'était arrêtée qu'en quarts de finale (son premier en Grand Chelem depuis trois ans) contre Coco Gauff. Mais depuis, plus rien ou presque. Reste que l'Américaine, si elle est bien lunée, peut constituer une vraie menace. Son triomphe à New York en 2017 paraît certes bien loin aujourd'hui, mais il serait dangereux de la prendre à la légère.

Carlos Alcaraz - Borna Coric

Simple messieurs - 3e tour

C'est ici, il y a un an, que la saga Carlos Alcaraz a véritablement débuté. Le jeune Espagnol avait atteint les quarts de finale, grâce notamment à une épique victoire en 16es de finale contre Stefanos Tsitsipas. Depuis, Carlitos a bien grandi. Tête de série numéro 3, il peut même devenir numéro un mondial à l'issue du tournoi. Mais depuis la fin du printemps, le prodige de Murcie cherche un second souffle et, il le sait, tout le monde l'attend au tournant désormais dans chaque tournoi majeur.

C'est à nouveau au troisième tour qu'il pourrait livrer une sacrée bataille contre le revenant Borna Coric. Propulsé tête de série grâce à son titre à Cincinnati que personne, pas même lui, n'avait vu venir, le Croate est un des joueurs que tout le monde souhaitait éviter. Lui-même devra digérer son exploit dans l'Ohio, et se méfier potentiellement d'une autre révélation du tournoi 2021, Jenson Brooksby, avec lequel il pourrait avoir rendez-vous au deuxième tour. Mais cet Alcaraz-Coric, s'il a lieu, pourrait bien constituer un des gros temps forts de cette première semaine.

Stefanos Tsitsipas - Maxime Cressy

3e tour - Simple messieurs

Stefanos Tsitsipas avance presque masqué cette saison. Numéro 2 à la Race, le Grec est loin de vivre une année de vaches maigres, mais il s'est souvent fait voler la vedette, que ce soit par les inévitables Nadal et Djokovic, mais aussi par Alcaraz, Kyrgios, voire Medvedev, qui a accédé à la première place mondiale, même si les résultats 2022 du Russe ne sont pas la raison principale de cette prise de pouvoir. Tsitsipas, lui, paie surtout des résultats très mitigés sur les plus grandes scènes.

Si sa demi-finale à Melbourne, alors qu'il relevait de blessure, avait presque constitué une bonne surprise, ses sorties trop précoces à Roland-Garros (huitième de finale, contre Holger Rune) et Wimbledon (16e de finale, Nick Kyrgios) ont déçu. Il joue donc gros à Flushing et c'est peut-être au troisième tour, contre Maxime Cressy, qu'il pourrait passer son premier gros test. L'Américain est un des joueurs ayant le plus progressé ces derniers mois, au point d'accéder au statut de tête de série à New York. Avec son jeu atypique et spectaculaire, le roi du service-volée a tout pour enflammer le public du Queens. Ce duel-là fait très envie.

Rafael Nadal - Richard Gasquet

3e tour - Simple messieurs

Allez, celui-ci, on vous l'offre en bonus, pour le plaisir. C'est l'affiche la plus hypothétique. Pas sûr que l'ami Richard possède encore suffisamment de carburant dans le moteur pour franchir ne serait-ce que deux tours en Grand Chelem avec le format trois sets gagnants. Pour cela, il lui faudra écarter Taro Daniel puis, probablement, Miomir Kecmanovic. A ce stade de sa carrière, ce serait déjà une vraie grosse performance.

Puis, à quoi bon se coltiner une fois encore ce Nadal qui, depuis maintenant plus de dix-sept ans, n'a eu de cesse de le martyriser ? Parce que des matches comme celui-ci, sur des scènes comme celle-là, Gasquet n'aura plus beaucoup l'occasion d'en jouer alors que la ligne d'arrivée semble toute proche. On n'ira pas jusqu'à dire que le résultat, presque couru d'avance, serait secondaire, mais c'est tout de même un peu l'idée. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du mal...

