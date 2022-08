Murray se lance bien

Victoire contre Francisco Cerundolo, 7-5, 6-3, 6-3

Un deuxième tour à l'Open d'Australie, un deuxième tour à Wimbledon, et maintenant l'US Open : pour son troisième Grand Chelem de la saison, Andy Murray, qui avait fait l'impasse sur Roland-Garros, fera au moins aussi bien que lors des deux premiers. Le Britannique s'est offert l'Argentin Francisco Cerundolo, tête de série n°24, en trois manches et 2h43 de jeu.

Une victoire logique pour le 51e joueur à l'ATP, face à un adversaire décevant ce lundi. Longtemps convaincant et en jambes, Murray a montré quelques signes de fatigue dans la troisième manche. Régulièrement challengé sur sa mise en jeu - avec notamment un break concédé d'entrée - Murray n'a ainsi pas su conclure sur son service mais l'a fait sur sa troisième balle de match, sur celui de son adversaire. Au 2e tour, il affrontera John Millman ou Emilio Nava.

Bautista, première surprise

Défaite contre J.J. Wolf, 6-4, 6-4, 6-4

C'est l'une des premières surprises de cette quinzaine. Et elle a été créée par un local, l'Américain Jeffrey John "J.J." Wolf. Le joueur de 23 ans s'est débarrassé en trois manches de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, tête de série n°16. Le tout en trois petits sets : 6-4, 6-4, 6-4, et 2h14 de jeu.

Imprenable sur sa mise en jeu, le 87e joueur mondial a sauvé quatre balles de break et pris le service de son adversaire à une reprise dans chaque manche. Avec 88% de points remportés derrière sa première balle, Wolf, sorti d'entrée à Cincinnati et Winston-Salem, n'a jamais vraiment douté devant un public évidemment acquis à sa cause. Après ce qui est la plus belle victoire de sa jeune carrière, il affrontera Tabilo ou Majchrzak au 2e tour.

