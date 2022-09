Tennis

US OPEN 2022 - Alcaraz avant sa finale face à Ruud : "Incroyable de jouer tant sur un match, c'est encore loin"

US OPEN - A 19 ans, Carlos Alcaraz affrontera Casper Ruud dimanche en finale de Flushing Meadows. Et Le vainqueur remplacera le Russe Daniil Medvedev au sommet de la hiérarchie mondiale. L'Espagnol, qui a littéralement éclos cette saison, a du mal à réaliser ce qu'il s'apprête encore à vivre ce week-end à New york, comme il le confie à Patrick McEnroe à l'issue de sa victoire sur Frances Tiafoe.

00:02:37, il y a une heure