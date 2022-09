Tennis

US OPEN 2022 - Après Serena, Tomljanovic poursuit sur sa lancée en battant Samsonova : Les temps forts du match

US OPEN 2022 - Alja Tomljanovic s'est qualifiée pour son premier quart de finale à l'US Open. L'australienne a maîtrisé la russe Liudmila Samsonova en deux manches (7-6 (10/8), 6-1). Tomljanovic confirme après sa victoire sur Serena Williams. Elle défiera Ons Jabeur ou Veronika Kudermetova au prochain tour. Retrouvez sa victoire et l'intégralité de l'US Open sur Eurosport et Eurosport.fr.

00:03:09, il y a une heure