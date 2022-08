Tennis

US OPEN 2022 - Bousculade dans les tribunes du court Arthur Ashe de Flushing Meadows pour... une balle de tennis

US OPEN - Scène cocasse à la fin du match entre Gauff et Ruse au 2e tour de Flushing Meadows, mercredi sur le court Arthur Ashe. La jeune Américaine a voulu faire plaisir aux fans US en envoyant une balle dans les tribunes, sauf qu'à son point de chute plusieurs personnes se sont ruées dessus pour la récupérer, une femme chutant même de son siège... en vain.

00:00:18, il y a une heure