Tennis

US Open 2022 - Carlos Alcaraz : la fièvre de New-York

US OPEN 2022 - La demi-finale entre Tiafoe et Alcaraz est celle qui fait le plus saliver Service Volée ! Pourquoi ? Parce que l'Espagnol est celui qui a réussi le mieux à apprivoiser le tournoi new-yorkais. Avant lui, d'illustres joueurs y sont parvenus, le plus emblématique étant Jimmy Connors. L'US Open est à suivre en intégralité sur Eurosport.

00:03:11, il y a une heure