Tennis

US OPEN 2022 - Deux points exceptionnels pour réveiller le Arthur-Ashe : Ruud s'empare du 1er set contre Khachanov

US OPEN - Dans une demi-finale évoluant dans un faux rythme, Casper Ruud a réussi à empocher le premier set au jeu décisif face à Karen Khachanov en remportant deux superbes points : le premier d'un smash de revers pour se procurer une balle de set et la dernière après un échange qui a duré 55 coups sur plus d'une minute ! Voici en images cette fin de set remportée par le Norvégien.

00:01:58, il y a une heure