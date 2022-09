Elle a fini par s'en sortir. Ce lundi, la Tchèque Karolina Pliskova, 22e joueuse mondiale et tête de série n°22, s'est qualifiée pour son cinquième quart de finale à l'US Open, après sa victoire contre la Biélorusse Victoria Azarenka, 26e joueuse mondiale et tête de série n°26, en trois manches (7-5, 6-7 (5), 6-2) et 3h03 de jeu.

Dans la première manche, les regrets pourront être clairement du côté de la Biélorusse, qui s'est offert une opportunité de prendre les commandes dans cette rencontre, à 5-4 dans la foulée d'un nouveau break, mais sans parvenir à ses fins. Pire, Victoria Azarenka a ensuite complètement déjoué dans cette fin de manche, cédant alors les trois derniers jeux et donc ce set (7-5).

Azarenka en difficulté sur son service

Dans la deuxième manche, Azarenka, auteur de 46 coups gagnants contre 53 et 39 fautes directes à 36 a su avoir le dernier mot, mais au bout de sa quatrième balle de set dans un tie-break qu'elle avait pourtant commencé par largement dominer, jusqu'à mener 6-2 (7-6 (5)).

Dans l'ultime set, la finaliste des éditions 2012, 2013 et 2020 a perdu deux ultimes services, d'entrée de jeu puis à 4-2. Avant de tenter une dernière fois de pousser Karolina Pliskova dans ses retranchements. Mais la Tchèque s'en est finalement sortie, après un total de quatre balles de match (6-2).

Dans l'ensemble, les deux joueuses n'ont pas forcément été en réussite sur leur service, mais c'est donc la Tchèque qui a su tirer son épingle du jeu, avec un total de onze balles de break sauvées sur quatorze, contre seulement huit sur quatorze pour son adversaire. Pour tenter de disputer une deuxième demi-finale après 2016, Pliskova devra écarter Danielle Collins ou Aryna Sabalenka.

