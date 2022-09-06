COURT ARTHUR-ASHE
A partir de 18h (heure française)
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Karolina Pliskova (CZE/N°22) – Aryna Sabalenka (BEL/N°6)
US Open
Nadal éliminé : ce que ça change dans la course au numéro 1 mondial
Andrey Rublev (RUS/N°9) – Frances Tiafoe (USA/N°22)
A partir de 1h du matin (heure française)
Iga Swiatek (POL/N°1) – Jessica Pegula (USA/N°8)
Jannik Sinner (ITA/N°11) – Carlos Alcaraz (ESP/N°3)
US Open
Un drôle de combat, un sacré Alcaraz
US Open
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