Tennis

US OPEN 2022 - Le service de Berrettini versus l'endurance de Ruud : Wilander présente l'opposition du jour

US OPEN - En haut du tableau messieurs, le match entre Matteo Berrettini et Casper Ruud sera une véritable opposition de style qui n'est pas sans plaire à notre consultant Mats Wilander. L'Italien au service surpuissant face au Norvégien à la main soyeuse et l'endurance aiguisée : l'opposition donnera lieu à un rude combat où aucun des deux joueurs ne se détache vraiment du lot.

00:01:26, il y a 2 heures