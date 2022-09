Tennis

US OPEN 2022 - Ons Jabeur avant sa demi-finale : "Je suis contente de revoir Caroline Garcia de retour à sa place"

US OPEN - Adversaires en demi-finale de Flushing Meadows jeudi à New York, Ons Jabeur et Caroline Garcia n'ont pas moins de respect l'une pour l'autre. La Tunisienne connaît très bien Bertrand Perret, l'entraîneur qui l'a aidée à se qualifier pour sa première demi-finale en Grand Chelem, et ne peut être que contente de voir que leur association fonctionne.

00:00:37, il y a 14 minutes