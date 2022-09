Tennis

US Open 2022 - Quand Kyrgios est aussi capable du meilleur : le Top 5 points de Kyrgios à Flushing

US OPEN - Nick Kyrgios n'est plus présent dans les tableaux messieurs en simple comme en double de Flushing Meadows. Moment choisi pour revoir l'Australien dans ses oeuvres avec ses 5 plus beaux points inscrits lors du tournoi 2022. Car même s'il est capable du pire, Kyrgios est aussi capable du meilleur, dont voici un florilège qui finira de vous convaindre.

00:02:35, il y a 2 heures