Tennis

US Open 2022 - Ruud était au rendez-vous, Alcaraz était irrésistible : Les temps forts d'une finale historique

US OPEN - Dimanche était l'avènement du roi Carlos 1er : dans la plus grande arène de tennis du monde, le court Arthur-Ashe, Alcaraz est devenu à 19 ans le plus jeune n°1 mondial en remportant l'US Open, son premier tournoi du Grand Chelem, aux dépens de Casper Ruud. Voici en images les temps forts d'une finale historique entre l'Espagnol et le Norvégien.

00:03:15, il y a 38 minutes