Un exploit retentissant. Qualifié pour la première fois de sa carrière professionnelle en quart de finale de l'US Open, Frances Tiafoe a battu Rafael Nadal en quatre manches et 3h34 d'un combat dantesque (6-4, 4-6, 6-4, 6-3). Au rendez-vous avec un public du Arthur-Ashe prêt à l'encourager pour réaliser l'impossible, Tiafoe a réussi ce que personne n'avait fait jusqu'à présent en 2022 : battre Rafael Nadal dans un tournoi du Grand Chelem. Au prochain tour, Tiafoe affrontera le Russe Andrey Rublev.

Ad

US Open Deux coups droits parfaits, un ace : les trois points de folie de Tiafoe pour prendre le 3e set IL Y A 2 HEURES

C'est une performance à laquelle peu de monde pouvait s'attendre. Tête de série numéro vingt-deux du tournoi, Tiafoe n'avait pas perdu un seul set depuis le début de la quinzaine à Flushing Meadows. Oui, mais voilà : en deux affrontements contre Nadal, l'Américain n'avait pas remporté le moindre set. Et malgré une certaine difficulté à se mettre en jambes à chaque début de match dans les trois premiers tours, Nadal partait légitimement favori. Mais en bon outsider, Tiafoe a joué crânement sa chance en prenant Nadal à la gorge d'entrée de partie. À 3-3, Tiafoe a obtenu la première balle de break du match avant de la convertir. Derrière, la qualité de service du natif de Hyattsville a fait le reste pour prendre la manche en 54 minutes (6-4).

Tiafoe "in the zone" : l'Américain impose son jeu et remporte le premier set face à Nadal

Sur sa lancée, Tiafoe a continué à faire jouer Nadal et cela a commencé à chauffer le Majorquin. Sans concéder aucune balle de break jusqu'à 5-4 service à suivre, Tiafoe a tenu la cadence. Mais dans un moment particulièrement stressant, il a laissé une petite faille exploitable à l'Espagnol à 15-40. Du pain béni pour Nadal, recollant à une manche partout après 1h46 de jeu (4-6). Dès lors, le Taureau de Manacor a semblé plus fort physiquement dans l'échange. Mais encore une fois, Tiafoe n'a eu besoin que d'une balle de break à 3-3 pour passer devant et empocher le troisième set avec opportunisme (6-4). Touché mentalement, Nadal a réagi avec un break pour mener 3-1... mais Tiafoe a encore debreaké sur sa première possibilité.

Deux coups droits parfaits, un ace : les trois points de folie de Tiafoe pour prendre le 3e set

100% de réussite sur trois balles de break, cela a logiquement miné le moral de Nadal et le numéro trois mondial a accusé le coup. Résultat des courses : Tiafoe a remporté tous les jeux suivants, terminant avec un dernier jeu stratosphérique sur le service de Nadal, décontenancé (6-3). Nadal n'avait plus perdu en huitième de finale de Grand Chelem depuis sa défaite contre Lucas Pouille en 2016. De quoi mesurer la taille de l'exploit de Tiafoe, mais peut-être aussi les limites physiques de l'Espagnol après cette année réussie. De son côté, Tiafoe poursuit sa route et fait rêver l'Amérique.

US Open "Je crois que je peux battre Rafa" : Tiafoe ou la confiance à l'américaine IL Y A 12 HEURES