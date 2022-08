Serena Williams arrive au bout du chemin. Une trajectoire unique qui, depuis plus d'un quart de siècle, a fait de l'Américaine une championne hors du commun. A bientôt 41 ans, elle va selon toute vraisemblance tirer sa révérence à Flushing Meadows, là où elle avait décroché en 1999 le premier de ses vingt-trois titres du Grand Chelem, devant ce public américain prêt à lui rendre l'hommage qu'elle mérite. L'enjeu est double pour la reine du tennis féminin : essayer de sortir sportivement en beauté, mais aussi apprécier autant que possible le moment.

En laissant entendre plus qu'à demi-mots qu'il n'y aurait plus d'après pour elle, Williams a conféré à ce rendez-vous une portée très particulière. Andy Murray évoquait le fait que, de son côté, il n'aurait peut-être pas procédé de cette manière, pour éviter justement de s'imposer par sa propre prise de parole un poids excessif. "Est-ce qu'elle sera tendue ou est-ce qu'elle va pouvoir profiter ? C'est une bonne question, concède pour Eurosport John McEnroe. Je dirais un peu des deux, sans doute. J'espère qu'elle va en profiter."

Serena est comme Roger, elle ne vient jamais pour perdre au premier tour

Compétitrice d'exception mais aussi personnalité passionnée et émotive, Serena Williams s'est sans aucun doute préparée à dompter ce contexte. "Je pense qu'elle mesure parfaitement ce qui l'attend, estime McEnroe. Elle a dû se dire : 'Je dois passer par-dessus ces émotions pour que, quand je serai sur le court à New York, je sois le plus à l'aise possible avec tout ça pour que je puisse faire ce que j'ai à faire." Mais même pour une joueuse qui a tout vu, tout connu et tout gagné, il subsiste une part d'inconnue. Ce qui l'attend possède un parfum d'inédit et cela constitue une potentielle pollution pour l'ancienne numéro un mondiale.

Instant nostalgie : Nos trois moments inoubliables de Serena à Flushing

De la part du public, des médias, de ses collègues sur le circuit et de l'ensemble du tennis, qu'il soit féminin ou masculin, actuel ou ancien, cet US Open sera pour l'Américaine celui de tous les hommages. C'est légitime, c'est même heureux et le contraire était inenvisageable. Mais du point de vue strictement sportif, c'est aussi une menace pour elle. Car Serena ne vient pas à New York pour recevoir un Oscar d'honneur ou jouer une exhibition. Avant les cérémonies, les embrassades, les mots et plus que probablement les larmes, elle a aussi un tournoi à jouer. Une bataille à livrer. Et elle ne tient pas à galvauder ça.

"Serena est comme Roger, elle ne vient jamais pour perdre au premier tour, souligne John McEnroe. Depuis son retour, elle a joué quatre matches, elle en a perdu trois. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Mais sans manquer de respect à Toronto ou Cincinnati, c'est pour New York qu'elle voulait être prête." Est-il raisonnable de rêver à une quinzaine à la Connors 1991 pour la légende Williams ? Ses retrouvailles avec la compétition se sont avérées plus que laborieuses cet été. A 40 ans et après une année d'absence, c'est tout sauf illogique.

Elle est devenue un petit peu trop lente

"J'ai regardé trois des quatre matches de Serena depuis son retour, confie Barbara Schett, qui l'a côtoyée sur le circuit à la fin des années 90 avant de devenir consultante pour Eurosport. Honnêtement, à Wimbledon, pour une reprise, j'ai trouvé que ce n'était pas si mal. Je m'attendais à pire. Mais en la voyant jouer contre Emma Raducanu l'autre jour, il était évident qu'elle ne se déplace plus aussi bien qu'avant. Il lui manquait toujours un pas pour être sur la balle. C'est pour ça qu'elle commet autant de fautes. Pourtant, elle a toujours des armes très fortes, que d'autres joueuses n'ont pas. Mais elle est devenue un petit peu trop lente alors que son physique était une de ses grandes forces tout au long de sa carrière."

Aura-t-elle eu suffisamment de temps pour se préparer et suffisamment de matches pour retrouver un semblant de rythme ? Si ce n'est pas le cas, difficile de croire qu'elle puisse survivre longtemps dans cette quinzaine.

"Si elle perdait au premier tour, ce ne serait pas une gigantesque surprise, juge Justine Hénin. On voit bien que c'est de plus en plus dur pour elle. Mais c'est une championne. Une sportive professionnelle. Elle va tout donner et je suis certaine qu'elle a tout fait pour se préparer. Mais non, ce ne serait pas une surprise si elle perdait tôt."

Serena, hilare : "Ce qui me motive ? Cette lumière, au bout du tunnel"

Où est l'essentiel ?

Quitte à être déraisonnable, Alex Corretja veut pourtant croire à une forme de miracle. "J'aimerais qu'elle puisse faire un joli parcours à l'US Open et, après tout, on ne sait jamais, plaide-t-il. Souvenez-vous de Pete Sampras il y a vingt ans. On le croyait bon pour la retraite et d'un seul coup, il a fini par gagner le tournoi. Pourquoi Serena ne pourrait-elle pas le faire ? Elle est spéciale et avec les gens spéciaux, il ne faut jamais les sous-estimer parce qu'ils sont capables de réussir des choses que les gens normaux ne peuvent pas accomplir." Mais Sampras avait dix ans de moins que Serena aujourd'hui et, même déclinant, il était encore un joueur à temps plein.

Au fond, l'essentiel est-il vraiment là ? "Est-ce que c'est vraiment important ? interroge Justine Hénin. Pour elle, probablement, oui, parce que c'est une championne. Mais pour nous ? Si elle perd au premier tour, ça ne changera rien à tout ce qu'elle a accompli."

Même si l'ancienne numéro un mondiale belge espère "la voir aller le plus loin possible, gagner au moins un ou deux matches", elle veut surtout retenir le fait que "nous allons célébrer ce qu'elle a fait et ce qu'elle a apporté." "L'important, c'est qu'elle profite du voyage, peu importe sa durée, plaide également Babsi Schett. Nous, de notre côté, devrons être bien conscients de ce que nous vivons. Nous aussi, nous devons en profiter."

Serena Williams disputera son premier tour lundi, face à la Monténégrine Danka Kovinic. Le détail de la programmation n'a pas encore été dévoilé mais selon toute vraisemblance, ce sera sur le court Arthur-Ashe en session de nuit. John McEnroe n'envisage pas autre chose : "Il faut qu'elle joue tous ses matches en night session, aussi longtemps qu'elle sera dans le tournoi. Et le public sera chaud et à fond derrière elle." Alors, peut-être, la magie opérera-t-elle. Une dernière fois.

