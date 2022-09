Tennis

US OPEN 2022 - Service à la cuillère et passing raté : Cilic dans le dur face à Alcaraz en fin de 3e set

US OPEN - Marin Cilic cherche un second souffle dans son huitième de finale face à Carlos Alcaraz à l'image de cette fin de 3e set où le Croate n'a pas été très inspiré. L'ancien vainqueur de Flushing Meadows a perdu la 3e manche sur son jeu de service après un service à la cuillère et des passings ratés, comme vous le verrez en images.

00:00:53, il y a une heure