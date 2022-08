Roland-Garros, juin 2021. Stefanos Tsitsipas, mine déconfite, tient son plateau d'argent sur le court Philippe-Chatrier. Battu en finale par Novak Djokovic après avoir mené deux sets à rien, le Grec a conscience d'être passé à côté de quelque chose de grand. Mais à 22 ans, le consensus proclame que son heure va venir. Et vite. Quatorze mois plus tard, il attend encore. A-t-il laissé passer la chance de sa vie ce jour-là ? Peut-être pas. Il est encore jeune et toujours talentueux. Mais il y a désormais un mais.

C'est d'autant plus vrai qu'au cours de la même période, d'autres ont avancé davantage que lui. Daniil Medvedev a réussi ce qu'aucun joueur de moins de 25 ans n'avait accompli depuis des lustres : remporter un tournoi du Grand Chelem. Alexander Zverev, même s'il bute également sur la case "Majeur", est devenu champion olympique et a épinglé un deuxième Masters. Sans parler de Carlos Alcaraz. Certes, le jeune Espagnol touche encore ses limites sur les plus grandes scènes, mais si vous effectuez un sondage aujourd'hui pour savoir qui d'Alcaraz ou de Tsitsipas remportera le premier un Grand Chelem, pas sûr que l'Athénien soit plébiscité.

Personne n'a gagné plus que lui en 2022

C'est ici, à New York, que la mécanique a commencé à se gripper. Sa défaite au troisième tour de l'US Open, face à Alcaraz, justement, a mis un gros coup d'arrêt à la marche en avant de Tsitsipas. Ce n'est pas qu'il recule, Stefanos. Mais il plafonne. A un très haut niveau, certes, mais il est confronté à un plafond de verre. Or, sur de telles hauteurs, ne plus avancer, c'est reculer. Aujourd'hui, il fait partie des hommes à battre à Flushing Meadows, mais davantage en gros outsider qu'en véritable favori. Comme s'il devenait difficile de se convaincre que son tour arrivait.

Tout ceci est vrai et, pourtant, sa saison est loin d'être mauvaise. Numéro 5 mondial, Tsitsipas est même deuxième à la Race, derrière Rafael Nadal. Aussi incongru que cela puisse paraître, il peut même envisager de devenir numéro un mondial d'ici la fin de la saison, voire d'ici la fin de la quinzaine qui s'ouvre dans le Queens. Personne n'a gagné plus de matches que lui en 2022. 46. Deux de plus que Carlos Alcaraz, qui n'a pourtant pas chômé. Tsitsipas reste un stakhanoviste des courts. L'US Open sera son 18e tournoi de l'année. Dans ce domaine aussi, il est devant tout le monde, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément une bonne nouvelle.

Le Grec a décroché deux titres en 2022, dont un Masters 1000 (Monte-Carlo), joué trois autres finales (dont deux en Masters 1000) et trois demies. C'est propre. "Je pense que nous sommes parfois un peu injustes avec des joueurs comme Tsitsipas, parce que nous comparons encore et toujours leurs résultats avec ce qu'ont accompli pendant des années Novak (Djokovic), Roger (Federer) ou Rafa (Nadal), juge Mats Wilander. Il est normal d'avoir des hauts et des bas et une saison comme celle de Stefanos, c'est solide. Puis il est encore jeune."

Retrouver le feu sacré

En demande-t-on trop à un joueur comme lui ? Pourquoi cette pénible ombre du doute plane-t-elle ? Parce qu'après une longue période où il butait surtout sur Djokovic et Nadal, il coince désormais régulièrement contre beaucoup plus de monde dans les gros matches, parfois même des joueurs plus jeunes que lui. Auger-Aliassime en finale de Rotterdam, Holger Rune à Roland-Garros, Carlos Alcaraz à Miami et Barcelone (et souvenez-vous, l'an dernier à l'US Open). Nick Kyrgios est plus âgé, mais l'Australien, son bourreau à Wimbledon (et Halle) est presque revenu à sa hauteur. Ce n'est plus seulement un problème de "Big 3", mais une équation plus globale que l'actuel N°5 mondial peine à résoudre.

Il manque aujourd'hui de cette autorité qu'il avait acquise contre la quasi-totalité du circuit, Nadal et Djokovic mis à part. Sans elle, la quête d'un premier titre du Grand Chelem s'annonce encore plus complexe. Mais il reste un client. A Cincinnati, il a certes buté en finale sur la tornade Borna Coric, mais il a aussi dominé Daniil Medvedev, une première pour lui sur dur extérieur.

"Je ne m'attendais pas à être en finale à Cincinnati mais j'ai joué du très bon tennis, relève-t-il. Ça me montre que je suis capable d'aller loin à l'US Open. Mais les conditions sont plus chaudes et plus humides ici, donc il faudra être au top physiquement. Mais beaucoup de monde se bat pour le trophée. J'en fais partie." C'est le moment de le prouver. Et de retrouver ce feu sacré qui l'habitait et après lequel il semble galoper, un peu vainement, depuis une bonne année.

