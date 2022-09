Tennis

US OPEN 2022 - Un dernier service gagnant et une joie incommensurable : la balle de match historique d'Alcaraz

US OPEN - Historique Carlos Alcaraz ! L'Espagnol a remporté l'US Open, son premier titre du Grand Chelem, et est devenu, à 19 ans 4 mois et 6 jours, le plus jeune n°1 mondial de l'histoire, en battant le Norvégien Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3. Voici en images la balle de match du protégé de Juan-Carlos Ferrero qui entre dans l'histoire par la très grande porte.

00:01:46, il y a 43 minutes