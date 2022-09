Tennis

US Open 2022 - Un service gagnant pour finir : Khachanov a fait plier Kyrgios sur sa première balle de match

US OPEN - Après 5 sets et plus de 3h30 de jeu, Karen Khachanov n'a pas molli au moment de servir pour le match face à Nick Kyrgios en quart de finale de Flushing Meadows. D'un service gagnant, que voici en vidéo, décoché sur sa première balle de match, la tête de série n°27 n'a pas permis à l'Australien de croire en un super tie-break.

00:00:28, il y a une heure