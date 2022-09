Tennis

US OPEN 2022 - Une défense exceptionnelle avant la délivrance : la fin de match rêvée de Moutet face à Cachin

US OPEN 2022 - Corentin Moutet a enfin vécu l'ivresse d'une qualification les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem, vendredi à New York. Le Français a joué avec le feu durant quatre sets face à Pedro Cachin, et surtout dans le dernier joué avant de finir en trombe, à l'image de ces deux points exceptionnels en défense qui lui ont permis de plier ce match avant un cinquième set brûlant.

00:01:36, il y a une heure