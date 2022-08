Caroline Garcia a un statut à assumer, celle de lauréate de Cincinnati, et donc d'outsider plus que sérieuse dans cet US Open. Et visiblement, il ne la gêne pas pour le moment. Opposée à la Russe Kamilla Rakhimova (90e joueuse mondiale) pour son entrée en lice, la Lyonnaise a fait preuve d'une grande autorité pour s'imposer en deux manches et 1h22 de jeu (6-2, 6-4).

Ad

WTA Cincinnati Garcia a chassé les doutes : "Tout est plus clair dans ma tête" 22/08/2022 À 07:26

Dans la lignée de ce qu'elle avait montré la semaine dernière, la 17e joueuse mondiale a joué très juste la grande majorité du temps. Régulière et efficace, la Tricolore n'a pas laissé le doute s'installer quand de (petites) portes se sont entrouvertes sur sa mise en jeu, qu'elle a réglée dans la seconde manche – 76% de premières, contre 53% dans le premier set. Malgré une légère baisse de régime en fin de match, elle a réussi à boucler comme à Cincinnati : sur son service, en menant un set 5-4. Pourvu que la comparaison aille plus loin. Pour cela, il lui faudra d'abord écarter une autre Russe au 2e tour, Anna Kalinskaya.

WTA Cincinnati Un nouveau WTA 1000 cinq ans après : ébouriffante Garcia ! 21/08/2022 À 19:51