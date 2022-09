Tennis

US Open, 2e tour : le résumé de la victoire de Caroline Garcia contre Anna Kalinskaya

US OPEN - Sans forcer mais tout en maîtrise, Caroline Garcia s'est imposée aisément jeudi au 2e tour à Flushing Meadows face à la Russe Anna Kalinskaya (6-3, 6-1). Plus puissante et précise que son adversaire, la Française a déroulé son match sans trembler une seule fois et en se procurant 9 balles de break, dont 4 converties. L'US Open est à suivre en intégralité sur Eurosport.

00:03:02, il y a une heure